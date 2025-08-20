울산시의회 “고리1호기 해체에 울산 기업 참여해야”

동영상 고정 취소

울산시의회 원전특별위원회가 고리원전 1호기 해체와 관련해 "울산 기업 참여와 산업 생태계 구축을 보장하라"고 정부와 한국수력원자력에 촉구했습니다.



위원들은 기자회견에서 "최근 고리1호기 해체 공사 입찰에서 부산 기업에만 실적 요건 면제 혜택이 주어지고, 경계를 맞대고 있는 울산 기업은 배제됐다"고 밝혔습니다.



이에 따라 입찰 자격 조건의 형평성을 확보하고, 지역 기업의 참여 비율을 강화할 것 등을 한수원에 제안했습니다.



