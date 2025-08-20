양구, 상수도 누수 신고 포상금 지급

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

양구군 상하수도사업소가 지방상수도 누수를 신고한 주민에게 포상금을 지급합니다.



대상 구역은 양구읍과 국토정중앙면, 동면, 방산면 등 4곳입니다.



상수도 누수 발생을 최초로 신고한 주민에게는 지역 상품권 2만 원을 지급합니다.



단, 본인 땅의 누수나 공사 현장 관계자 등은 포상금 지급 대상에서 제외됩니다.



