홍천, ‘건축·측량 무료 인허가 상담제’ 운영
입력 2025.08.20 (19:47)
홍천군이 건축·측량 분야 민원인에게 무료 인허가 상담을 해줍니다.
상담은 매주 월요일 오후 2시부터 5시까지 홍천군청 민원 맞춤상담실에서 진행됩니다.
민원인은 별도의 사전 예약 없이 상담이 가능하고 무료로 이용할 수 있습니다.
홍천군은 2021년 건축사협회, 측량협회와 함께 인허가 상담을 제공하고 있습니다.
