전주 식품 창고에 불…2,100만 원 피해
입력 2025.08.20 (19:53) 수정 2025.08.20 (20:26)
오늘(20일) 새벽 1시 반 전주시 삼천동의 한 식품 보관창고에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 창고 건물과 옆에 있던 화물차 등이 타면서 소방서 추산 2천백만 원의 재산 피해가 났습니다.
소방 당국은 창고 관계자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
오늘(20일) 새벽 1시 반 전주시 삼천동의 한 식품 보관창고에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 창고 건물과 옆에 있던 화물차 등이 타면서 소방서 추산 2천백만 원의 재산 피해가 났습니다.
소방 당국은 창고 관계자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
