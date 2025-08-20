“부산형 급행철도, 민자 사업 적격” 선정 촉구

동영상 고정 취소

부산형 급행철도의 민자사업 적격성 종합 평가를 앞두고 박형준 부산시장이 한국개발연구원에서 평가위원을 상대로 사업 필요성에 대한 설명에 나섰습니다.



박 시장은 평가위원들을 상대로 부산시의 사업 추진 의지와 준비 정도 등을 강조했습니다.



부산형 급행철도는 가덕도신공항에서 오시리아까지 33분 만에 연결하는 급행철도로 총사업비는 4조 7천692억 원이며 최종 민자 적격성 조사 결과 발표는 다음 달쯤으로 예상됩니다.



