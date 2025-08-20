강원, ‘스쿨존’ 어린이 교통사고 급증
입력 2025.08.20 (21:56) 수정 2025.08.20 (22:20)
어린이보호구역, '스쿨존'에서 어린이가 교통사고를 당한 경우가 급증한 것으로 조사됐습니다.
한국도로교통공단 교통사고분석시스템에 따르면, 지난해 강원도 내 스쿨존 어린이 교통사고는 18건으로 집계됐습니다.
이는 사고건수가 1년 전보다 3배 증가한 것입니다.
김문영 기자 mykim@kbs.co.kr김문영 기자의 기사 모음
