대구시, ‘금호강 국가 생태탐방로’ 조성

대구시가 금호강 르네상스 선도사업 중 하나인 '금호강 국가생태탐방로'를 조성했습니다.



이 탐방로는 동구 안심습지에서 율하체육공원까지 3.8km 구간으로 이어지고, 산책로와 생태탐방로, 조류관찰대 등을 갖췄습니다.



한편 금호강 르네상스 선도사업은 국가생태탐방로 조성과 달성 다사 디아크 문화관광 활성화, 동촌 유원지 명품 하천 조성 사업으로 2027년 준공을 목표로 추진 중입니다.



