대구시, ‘금호강 국가 생태탐방로’ 조성
입력 2025.08.20 (22:03) 수정 2025.08.20 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시가 금호강 르네상스 선도사업 중 하나인 '금호강 국가생태탐방로'를 조성했습니다.
이 탐방로는 동구 안심습지에서 율하체육공원까지 3.8km 구간으로 이어지고, 산책로와 생태탐방로, 조류관찰대 등을 갖췄습니다.
한편 금호강 르네상스 선도사업은 국가생태탐방로 조성과 달성 다사 디아크 문화관광 활성화, 동촌 유원지 명품 하천 조성 사업으로 2027년 준공을 목표로 추진 중입니다.
이 탐방로는 동구 안심습지에서 율하체육공원까지 3.8km 구간으로 이어지고, 산책로와 생태탐방로, 조류관찰대 등을 갖췄습니다.
한편 금호강 르네상스 선도사업은 국가생태탐방로 조성과 달성 다사 디아크 문화관광 활성화, 동촌 유원지 명품 하천 조성 사업으로 2027년 준공을 목표로 추진 중입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시, ‘금호강 국가 생태탐방로’ 조성
-
- 입력 2025-08-20 22:03:24
- 수정2025-08-20 22:11:39
대구시가 금호강 르네상스 선도사업 중 하나인 '금호강 국가생태탐방로'를 조성했습니다.
이 탐방로는 동구 안심습지에서 율하체육공원까지 3.8km 구간으로 이어지고, 산책로와 생태탐방로, 조류관찰대 등을 갖췄습니다.
한편 금호강 르네상스 선도사업은 국가생태탐방로 조성과 달성 다사 디아크 문화관광 활성화, 동촌 유원지 명품 하천 조성 사업으로 2027년 준공을 목표로 추진 중입니다.
이 탐방로는 동구 안심습지에서 율하체육공원까지 3.8km 구간으로 이어지고, 산책로와 생태탐방로, 조류관찰대 등을 갖췄습니다.
한편 금호강 르네상스 선도사업은 국가생태탐방로 조성과 달성 다사 디아크 문화관광 활성화, 동촌 유원지 명품 하천 조성 사업으로 2027년 준공을 목표로 추진 중입니다.
-
-
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.