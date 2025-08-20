뉴스 9

손흥민 울린 마음 속 영웅은? “쏘니, 우리는 널 언제나 기다릴거야”

입력 2025.08.20 (22:09) 수정 2025.08.20 (22:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장

중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장
가수트라이커 수원FC 싸박 “지금은 빌보드 1위보단 득점왕”

가수트라이커 수원FC 싸박 “지금은 빌보드 1위보단 득점왕”

다음
LAFC의 전설이 되겠다는 포부를 밝힌 손흥민이 십대 시절 자신에게 큰 도움을 준 우상을 떠올리며 울컥하는 모습을 보였는데요.

어떤 사연일까요?

타지에서 외롭게 프로생활을 시작한 10대 시절 손흥민에게 네덜란드의 축구 전설 판 니스텔루이는 든든한 버팀목이었습니다.

판 니스텔루이도 KBS와의 인터뷰에서 손흥민에 대한 애정을 밝히기도 했습니다.

[판 니스텔루이/2010년 당시 : "손흥민은 재능이 매우 뛰어난 선수입니다. 어린 나이지만 이렇게 함부르크 팀에서 함께 할 수 있어 정말 기쁘고, 빨리 부상에서 회복해서 같이 즐겁게 뛰고 싶습니다."]

판 니스텔루이와의 추억을 회상한 손흥민은 자신도 누군가에게 꼭 존경을 받는 선수가 되고 싶다며 눈시울을 붉혔습니다.

[손흥민/LAFC : "(제가 부상을 당했을 때)판니스텔루이가 다가와 '쏘니 우리는 널 기다릴거야'라고 한 순간 전 눈물을 쏟아냈어요. 훈련이 끝날 때마다 '필요한게 있으면 언제든 말하라'고도 했죠. 잊을 수 없는 최고의 순간이었어요."]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 손흥민 울린 마음 속 영웅은? “쏘니, 우리는 널 언제나 기다릴거야”
    • 입력 2025-08-20 22:09:23
    • 수정2025-08-20 22:19:03
    뉴스 9
LAFC의 전설이 되겠다는 포부를 밝힌 손흥민이 십대 시절 자신에게 큰 도움을 준 우상을 떠올리며 울컥하는 모습을 보였는데요.

어떤 사연일까요?

타지에서 외롭게 프로생활을 시작한 10대 시절 손흥민에게 네덜란드의 축구 전설 판 니스텔루이는 든든한 버팀목이었습니다.

판 니스텔루이도 KBS와의 인터뷰에서 손흥민에 대한 애정을 밝히기도 했습니다.

[판 니스텔루이/2010년 당시 : "손흥민은 재능이 매우 뛰어난 선수입니다. 어린 나이지만 이렇게 함부르크 팀에서 함께 할 수 있어 정말 기쁘고, 빨리 부상에서 회복해서 같이 즐겁게 뛰고 싶습니다."]

판 니스텔루이와의 추억을 회상한 손흥민은 자신도 누군가에게 꼭 존경을 받는 선수가 되고 싶다며 눈시울을 붉혔습니다.

[손흥민/LAFC : "(제가 부상을 당했을 때)판니스텔루이가 다가와 '쏘니 우리는 널 기다릴거야'라고 한 순간 전 눈물을 쏟아냈어요. 훈련이 끝날 때마다 '필요한게 있으면 언제든 말하라'고도 했죠. 잊을 수 없는 최고의 순간이었어요."]
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.