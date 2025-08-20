가수트라이커 수원FC 싸박 “지금은 빌보드 1위보단 득점왕”

동영상 고정 취소

[앵커]



일명 '가수트라이커'라고 들어보셨나요?



골을 넣으면 본인의 자작곡을 직접 노래하는 이 공격수, 수원FC 상승세의 주역 싸박인데요.



축구와 노래 모두에 진심인 싸박, 'K리그 득점왕과 빌보드 1위' 둘 중에 어떤 걸 골랐을까요?



김화영 기자가 만났습니다.



[리포트]



수원FC 싸박이 울산을 무너뜨리는 쐐기골을 넣고 팬들 앞에서 지휘를 시작합니다.



["사랑해요 오오오~"]



싸박이 골을 넣을 때마다 울려 퍼지는 이 중독성 강한 노래, 직접 작사 작곡해 뮤직비디오까지 찍은 '서울'이라는 곡입니다.



[싸박/수원FC : "로제와 브루노 마스가 부른 '아파트'를 듣다가 우리도 케이팝을 만들어보자는 아이디어가 나와서 발매하게 됐죠. 다음 달엔 신곡도 발표할 예정입니다."]



공교롭게도 노래가 나온 뒤 싸박은 그야말로 훨훨 날고 있습니다.



최근 5경기 7골로 수원FC 강등권 탈출을 이끈 일등 공신, 올 시즌 12골로 득점왕 경쟁에도 합류했습니다.



'신곡 홍보를 위해 골을 넣는다'는 농담이 나올 정도였는데 후반기 싸박의 매서운 발끝에는 김은중 감독의 맞춤 지도가 있었습니다.



[싸박/수원FC : "감독님이 대단한 공격수 출신이니까 말을 잘 들어야죠. 감독님 별명이 '샤프'니까 저는 '샤프 주니어'라고 농담처럼 말합니다."]



울산전 첫 골과 함께 선보인 코코넛 세리머니도 사령탑을 향한 감사의 표시였습니다.



[싸박/수원FC : "코코넛을 정말 좋아하는데 집에서 코코넛 껍질을 칼로 열심히 자르는 모습을 감독님이 보시고 껍질 깐 코코넛을 사주셨거든요."]



["(선물이에요!) 감사합니다, 사랑해요!"]



팬들의 응원까지 진두지휘하는 싸박의 남은 시즌 목표, 득점왕과 함께 최전방에서 팀의 상위 스플릿 진출을 지휘하는 겁니다.



[싸박/수원FC : "지금은 축구에 집중하고 있으니까 K리그 득점왕을 하는 걸 선택하겠습니다. 하지만 언젠가는 빌보드 1위도 해보고 싶네요."]



["사랑해요 오오오~"]



KBS 뉴스 김화영입니다.



촬영기자:최진영/영상편집:박경상



