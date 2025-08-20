[오늘의 영상] 이때만 해도 좋았는데…

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

SSG의 투수 문승원이 라인을 타고 흐르는 KT 스티븐슨의 번트 타구를 잡지 않고 기다려 기어코 파울을 만들어냅니다.



실망한 스티븐슨이 다시 타석에 섰는데요, 결국 누가 웃었을까요?



오늘의 영상입니다.



