[오늘의 영상] 이때만 해도 좋았는데…
입력 2025.08.20 (22:16) 수정 2025.08.20 (22:19)
SSG의 투수 문승원이 라인을 타고 흐르는 KT 스티븐슨의 번트 타구를 잡지 않고 기다려 기어코 파울을 만들어냅니다.
실망한 스티븐슨이 다시 타석에 섰는데요, 결국 누가 웃었을까요?
오늘의 영상입니다.
실망한 스티븐슨이 다시 타석에 섰는데요, 결국 누가 웃었을까요?
오늘의 영상입니다.
