“갑자기 대낮처럼 번쩍”…일본 밤하늘 밝힌 초록 섬광의 정체 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.21 (07:31) 수정 2025.08.21 (07:40)

전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 일본 밤하늘을 대낮처럼 밝힌 녹색섬광의 정체입니다.

짙은 어둠이 내린 일본 규슈 가고시마 시내 모습인데요.

갑자기 푸른 섬광이 번쩍이더니 한순간 사방이 대낮처럼 환하게 밝아집니다.

지난 19일 밤 11시쯤 일본 규슈와 시코쿠 지역을 중심으로 선명한 청록색 불덩이가 하늘에서 떨어졌다는 목격담이 잇따랐는데요.

당국은 이 현상에 대해 파이어볼 일명 '화구'로 보인다고 설명했습니다.

화구는 금성보다 더 밝은 유성을 말하는데요.

우주 공간의 먼지 입자나 소행성 조각이 지구 대기권에 진입할 때 공기와의 마찰로 불타면서 엄청난 빛을 낸다고 합니다.

전문가들은 이 정도 규모와 밝기를 가진 화구는 수년에 한 번 정도 볼 수 있다고 전했는데요.

다만 최종 낙하지점은 바다로 추정되며 '우주의 로또'라고 불리는 운석 파편 발견 소식은 아직 없는 것으로 알려졌습니다.

KBS
KBS

