“NCC 최대 370만 톤↓” 석유화학 개편안 발표

입력 2025.08.21 (09:08) 수정 2025.08.21 (09:58)

정부가 생산설비 감축 등의 내용을 담은 석유화학산업 구조 개편안을 발표했습니다.

정부는 어제(20) 구윤철 경제부총리 주재로 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고, 나프타분해설비인 NCC를 최대 370만 톤까지 감축하는 것을 목표로, 연말까지 각 기업의 사업 재편 계획을 제출받겠다고 밝혔습니다.

정부는 또 자구노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업 설비 감축의 혜택만을 누리려는 무임승차 기업에는 단호하게 대응하겠다고 덧붙였습니다.

정부는 사업 재편 계획을 종합적으로 검토한 뒤, 금융과 연구개발 등을 지원할 계획입니다.

정부가 생산설비 감축 등의 내용을 담은 석유화학산업 구조 개편안을 발표했습니다.

정부는 어제(20) 구윤철 경제부총리 주재로 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고, 나프타분해설비인 NCC를 최대 370만 톤까지 감축하는 것을 목표로, 연말까지 각 기업의 사업 재편 계획을 제출받겠다고 밝혔습니다.

정부는 또 자구노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나, 다른 기업 설비 감축의 혜택만을 누리려는 무임승차 기업에는 단호하게 대응하겠다고 덧붙였습니다.

정부는 사업 재편 계획을 종합적으로 검토한 뒤, 금융과 연구개발 등을 지원할 계획입니다.
