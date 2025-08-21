이 대통령, 한미정상회담 뒤 필라델피아 한화 조선소 시찰

이재명 대통령이 다음 주 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 뒤 필라델피아 한화 조선소를 방문합니다.



이 대통령은 현지 시각 24일 오후 워싱턴 DC에 도착해 재미동포 만찬 간담회로 방미 일정을 시작할 예정입니다.



오는 25일 한미 정상회담과 경제계, 학계 인사 만남 등 공식 일정을 가진 뒤, 오는 26일에는 필라델피아로 이동해 조선소 등을 시찰합니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(21일) 기자단 공지를 통해 이 같은 이 대통령의 방일·방미 일정을 공개했습니다.



이 대통령은 방미에 앞서 모레(23일)부터 이틀 동안 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와의 한일 정상회담, 재일동포 오찬 간담회 등을 가진 뒤 미국으로 이동할 계획입니다.



강 대변인은 "순방 세부 일정과 정상회담 의제 등에 대해서는 출발 전날인 내일(22일) 오후 위성락 국가안보실장 기자간담회를 통해 추가로 설명할 예정"이라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



