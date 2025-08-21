조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현 외교부 장관이 한미 정상회담을 나흘 앞두고 관련 조율을 한다며 오늘(21일) 미국으로 급히 출국했습니다.



이재명 대통령을 수행해 모레(23일) 일본 도쿄에서 열리는 한일 정상회담에 배석할 것으로 예상됐던 조 장관이 일본을 건너뛰고 곧장 미국으로 향한 겁니다.



이에, 일부에서는 25일 열리는 한미 정상회담 준비와 관련해 돌발 상황이 발생한 것 아니냐는 관측도 나오고 있습니다.



외교부 당국자에 따르면 조 장관은 오늘 오후 미국으로 출국했습니다.



워싱턴에서 조 장관이 마코 루비오 미 국무장관 등과 만날지 여부 등 일정은 조율이 완료되지 않았고, 북미국장 등 소수만 조 장관을 수행하는 것으로 알려졌습니다.



조 장관의 조기 방미는 우리 측 제안에 따라 어제(20일) 결정돼 출국할 때 직항편을 이용하지 못할 정도로 촉박하게 이뤄진 것으로 전해졌습니다.



외교부 당국자는 “이번 정상 방미가 한미 양국 신정부 출범 후 첫 번째 정상회담이라는 의미와 무게감을 감안해서 보다 면밀하고 철저한 준비를 위해 먼저 방문해서 직접 현장에서 미측과 최종 점검할 예정”이라고 말했습니다.



하지만 외교부 장관이 예정된 한일 정상회담까지 건너뛰고 미국으로 향한 건 대단히 이례적이어서, 한미 정상회담을 앞두고 급하게 미국과 대면 협의해야 할 사정이 생긴 것 아니냐는 말도 나옵니다.



한미가 정상회담 결과물의 형식과 내용 등에 대해 논의하는 과정에서 실무선에서 해결하기 어려운 수준의 이견이 생겨 외교부 장관이 직접 항공기에 올랐을 수도 있다는 것입니다.



한미 정상회담 의제로는 미국이 제기해온 동맹 현대화, 주한미군 전략적 유연성 확대, 동맹의 기여 강화, 관세 협상 등 통상 사안이 꼽혀왔고 한국은 한미 원자력협정 개정 등을 추진하는 상황입니다.



