930뉴스(강릉)

‘예타’ 통과에 폐광지역 ‘환호’…“조속 사업 추진 필요”

입력 2025.08.21 (11:00) 수정 2025.08.21 (14:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강릉지역 학교 급식 정상 운영…교육청 대책반 구성

강릉지역 학교 급식 정상 운영…교육청 대책반 구성
강원FC, 코리아컵 준결승 1차전 1:1 무승부

강원FC, 코리아컵 준결승 1차전 1:1 무승부

다음
[앵커]

광업소를 대신할 태백과 삼척지역 경제진흥사업이 각각 정부 '예타'를 통과했습니다.

지역사회는 즉각 환영 입장을 내며, 조속한 사업 추진을 강조했습니다.

정면구 기자가 보도합니다.

[리포트]

광업소 폐광에 따른 대체산업을 요구하는 천막 농성장에 삼척 도계 주민들이 모였습니다.

경제진흥사업의 '예타' 통과 소식에 연신 박수가 터져 나옵니다.

중입자 가속기 기반의 암 치료센터와 80병상 규모의 병원 등이 들어서면, 보건과 의료, 휴양을 결합한 대체산업이 가능할 것으로 기대했습니다.

[박상수/삼척시장 : "환자들과 가족들이 도계에서 힐링할 수 있는 그런 도계로 만들어 가야만 도계의 경제적인 시너지 효과는 더욱 확대가 될 것으로…."]

지역 회생 대책을 요구하며 230일 넘게 거리로 나선 도계 주민들은 천막 농성을 중단하기로 했습니다.

[김광태/대체산업 쟁취 공동투쟁위원장 : "저희들이 또 혼연일체가 같은 마음이 돼서 진짜 착오 없이 지속적으로 빠른 시일 내에 (사업이) 자리 잡을 수 있는 역할 또 우리의 숙제라고 봅니다."]

3,500억 원 규모의 청정 메탄올 제조시설과 핵심광물산단 등이 추진되는 태백시도 즉각 환영 의사를 밝혔습니다.

석탄 도시에서 청정에너지 도시로 전환하는 마중물이 될 것으로 전망했습니다.

[이상호/태백시장 : "무엇보다 태백시민 모두가 함께 힘을 모아 만들어낸 값진 결과입니다."]

삼척시와 태백시 모두 광업소가 이미 문을 닫은 이후에야 회생 사업이 시작되는 만큼 조속한 추진이 관건이 될 전망입니다.

또, 국비 외에 안정적인 지방비 확보와 실질적인 활성화 방안 등 내실을 다져야 하는 과제도 놓여 있습니다.

갈수록 침체된 채 한숨만 늘어갔던 폐광지역이 이번 경제진흥사업 예타 통과로 분위기 반전을 기대하고 있습니다.

KBS 뉴스 정면구입니다.

촬영기자:최진호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘예타’ 통과에 폐광지역 ‘환호’…“조속 사업 추진 필요”
    • 입력 2025-08-21 11:00:16
    • 수정2025-08-21 14:09:58
    930뉴스(강릉)
[앵커]

광업소를 대신할 태백과 삼척지역 경제진흥사업이 각각 정부 '예타'를 통과했습니다.

지역사회는 즉각 환영 입장을 내며, 조속한 사업 추진을 강조했습니다.

정면구 기자가 보도합니다.

[리포트]

광업소 폐광에 따른 대체산업을 요구하는 천막 농성장에 삼척 도계 주민들이 모였습니다.

경제진흥사업의 '예타' 통과 소식에 연신 박수가 터져 나옵니다.

중입자 가속기 기반의 암 치료센터와 80병상 규모의 병원 등이 들어서면, 보건과 의료, 휴양을 결합한 대체산업이 가능할 것으로 기대했습니다.

[박상수/삼척시장 : "환자들과 가족들이 도계에서 힐링할 수 있는 그런 도계로 만들어 가야만 도계의 경제적인 시너지 효과는 더욱 확대가 될 것으로…."]

지역 회생 대책을 요구하며 230일 넘게 거리로 나선 도계 주민들은 천막 농성을 중단하기로 했습니다.

[김광태/대체산업 쟁취 공동투쟁위원장 : "저희들이 또 혼연일체가 같은 마음이 돼서 진짜 착오 없이 지속적으로 빠른 시일 내에 (사업이) 자리 잡을 수 있는 역할 또 우리의 숙제라고 봅니다."]

3,500억 원 규모의 청정 메탄올 제조시설과 핵심광물산단 등이 추진되는 태백시도 즉각 환영 의사를 밝혔습니다.

석탄 도시에서 청정에너지 도시로 전환하는 마중물이 될 것으로 전망했습니다.

[이상호/태백시장 : "무엇보다 태백시민 모두가 함께 힘을 모아 만들어낸 값진 결과입니다."]

삼척시와 태백시 모두 광업소가 이미 문을 닫은 이후에야 회생 사업이 시작되는 만큼 조속한 추진이 관건이 될 전망입니다.

또, 국비 외에 안정적인 지방비 확보와 실질적인 활성화 방안 등 내실을 다져야 하는 과제도 놓여 있습니다.

갈수록 침체된 채 한숨만 늘어갔던 폐광지역이 이번 경제진흥사업 예타 통과로 분위기 반전을 기대하고 있습니다.

KBS 뉴스 정면구입니다.

촬영기자:최진호
정면구
정면구 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사

김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄

[속보] ‘허위 재산 신고 의혹’ 김남국, 항소심도 무죄
이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”

이 대통령, 빌 게이츠 만나 “지구 위한 공공 활동에 함께할 방법 찾겠다”
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.