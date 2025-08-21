강원FC, 코리아컵 준결승 1차전 1:1 무승부
입력 2025.08.21 (11:01) 수정 2025.08.21 (15:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
프로축구 강원FC는 어제 저녁(20일) 전북 전주에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 전북 현대와 1대1 무승부를 기록했습니다.
강원은 후반 3분 전북 김영빈에게 선제골을 허용했지만, 후반 17분 구본철이 동점 골을 넣었습니다.
1차전을 비긴 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북과 2차전을 갖고 결승 진출을 노리게 됩니다.
강원은 후반 3분 전북 김영빈에게 선제골을 허용했지만, 후반 17분 구본철이 동점 골을 넣었습니다.
1차전을 비긴 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북과 2차전을 갖고 결승 진출을 노리게 됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원FC, 코리아컵 준결승 1차전 1:1 무승부
-
- 입력 2025-08-21 11:01:27
- 수정2025-08-21 15:12:55
프로축구 강원FC는 어제 저녁(20일) 전북 전주에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 전북 현대와 1대1 무승부를 기록했습니다.
강원은 후반 3분 전북 김영빈에게 선제골을 허용했지만, 후반 17분 구본철이 동점 골을 넣었습니다.
1차전을 비긴 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북과 2차전을 갖고 결승 진출을 노리게 됩니다.
강원은 후반 3분 전북 김영빈에게 선제골을 허용했지만, 후반 17분 구본철이 동점 골을 넣었습니다.
1차전을 비긴 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북과 2차전을 갖고 결승 진출을 노리게 됩니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.