강원FC, 코리아컵 준결승 1차전 1:1 무승부

동영상 고정 취소

프로축구 강원FC는 어제 저녁(20일) 전북 전주에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 전북 현대와 1대1 무승부를 기록했습니다.



강원은 후반 3분 전북 김영빈에게 선제골을 허용했지만, 후반 17분 구본철이 동점 골을 넣었습니다.



1차전을 비긴 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북과 2차전을 갖고 결승 진출을 노리게 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!