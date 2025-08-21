지난해 강원지역 ‘스쿨존’ 어린이 교통사고 급증

동영상 고정 취소

강원도 내 어린이보호구역, 이른바 '스쿨존' 내 어린이 교통사고가 급증한 것으로 조사됐습니다.



한국도로교통공단 교통사고분석시스템에 따르면, 지난해 강원도 내 스쿨존 어린이 교통사고는 18건으로 집계됐습니다.



이 같은 사고 건수는 1년 전보다 3배 증가한 수준입니다.



또, 지난해 스쿨존 사고로 인한 부상자도 1년 전보다 4배 늘어난 20명으로 집계됐습니다.



