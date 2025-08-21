예술인 창작준비금 지원…“1인당 200만 원 지급”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주도는 도내 예술인의 창작 활동 기반 마련을 위해 예술인 창작준비금을 지원한다고 밝혔습니다.



예술인 1인당 2백만 원을 지원하며, 온라인 접수를 통해 대상자 180명을 선정합니다.



예술인 창작준비금은 지난 2021년 예술인복지원센터 운영 사업으로 시작돼 지금까지 440여 명의 예술인이 지원받았습니다.



