양구, 상수도 누수 신고 포상금 지급
입력 2025.08.21 (11:14) 수정 2025.08.21 (15:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
양구군 상하수도사업소는 지방상수도 누수를 신고한 주민에게 포상금을 지급합니다.
대상 구역은 양구읍과 국토정중앙면, 동면, 방산면 등 4곳입니다.
이에 따라 상수도 누수 발생을 최초로 신고한 사람에겐 지역 상품권 2만 원을 지급합니다.
대상 구역은 양구읍과 국토정중앙면, 동면, 방산면 등 4곳입니다.
이에 따라 상수도 누수 발생을 최초로 신고한 사람에겐 지역 상품권 2만 원을 지급합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 양구, 상수도 누수 신고 포상금 지급
-
- 입력 2025-08-21 11:14:28
- 수정2025-08-21 15:27:15
양구군 상하수도사업소는 지방상수도 누수를 신고한 주민에게 포상금을 지급합니다.
대상 구역은 양구읍과 국토정중앙면, 동면, 방산면 등 4곳입니다.
이에 따라 상수도 누수 발생을 최초로 신고한 사람에겐 지역 상품권 2만 원을 지급합니다.
대상 구역은 양구읍과 국토정중앙면, 동면, 방산면 등 4곳입니다.
이에 따라 상수도 누수 발생을 최초로 신고한 사람에겐 지역 상품권 2만 원을 지급합니다.
-
-
이유진 기자 newjeans@kbs.co.kr이유진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.