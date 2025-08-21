홍천, ‘건축·측량 무료 인허가 상담제’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

홍천군이 건축·측량 분야 민원인에게 무료 인허가 상담을 해줍니다.



상담은 매주 월요일 오후 2시부터 5시까지 홍천군청 민원 맞춤상담실에서 진행됩니다.



별도의 사전 예약 없이 상담이 가능하고 무료로 이용할 수 있습니다.



