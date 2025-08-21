민주당 충청권 의원 “국회 세종의사당·대통령집무실 올해 설계 공모”
입력 2025.08.21 (11:24) 수정 2025.08.21 (15:19)
김경수 지방시대위원장과 충청권 더불어민주당 의원 10여 명이 어제 국회 세종의사당 부지를 찾았습니다.
이들은 "국회 세종의사당과 대통령 집무실 설계 공모를 올해 안에 추진하고, 공사 착수도 곧 가능할 것으로 기대한다"고 말했습니다.
김 위원장은 "정부 공약인 행정수도 완성을 위해 필요한 절차들을 단계적으로 진행하고 있다"고 밝혔습니다.
