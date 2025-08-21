충주 중앙어울림시장 철거…임시주차장 활용

동영상 고정 취소

충주시 성서동 중앙어울림시장 철거가 마무리됐습니다.



충주시는 시장을 철거한 부지에 임시주차장을 조성해 내일(22일)부터 시민들에게 무료로 개방합니다.



장기적으로는 지역 축제와 플리마켓 등 문화 행사 공간을 갖춘 광장형 주차장으로 새단장할 계획입니다.



충주 도심에서 50년 넘게 운영된 중앙어울림시장은 2022년, 정밀안전진단에서 사용 제한 등급을 받아 철거됐습니다.



