광주 세계양궁선수권대회 경기장 최종 점검

다음달 광주에서 열리는 현대세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 광주국제양궁장 등에서 최종 시설 점검이 진행됐습니다.



광주시는 결승 경기가 열리는 5·18민주광장의 경우 대회 기간 통행이 일부 제한됨에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 대책을 마련하기로 했습니다.



광주경찰청과 소방, 31보병사단 등도 광주월드컵경기장에서 대테러종합훈련을 펼쳐 테러 대응 체계를 점검했습니다.



