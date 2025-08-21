해수욕장서 ‘해양치유 관광 프로그램’ 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산 해수욕장 일대에서 해양치유 관광 프로그램이 운영됩니다.



이달 말부터 10월 말까지 매주 주말, 해운대와 광안리, 송정, 다대포해수욕장 등에서 해변 요가와 선셋 필라테스 등 다양한 해양 여가 프로그램이 진행됩니다.



부산관광공사는 "몰입형 치유 경험 프로그램으로 올해 상반기, 천 2백 명이 참여할 정도로 참가자 호응이 높다"고 설명했습니다.



