“조선업자도 친환경 선박 인증 가능” 법 개정
입력 2025.08.21 (12:10) 수정 2025.08.21 (15:32)
해양수산부는 친환경 선박 산업 활성화를 위해 조선업자도 친환경 선박 인증을 받을 수 있도록 관련 규칙을 개정했습니다.
이에 따라 선박 소유자뿐 아니라 친환경 선박을 건조하거나 개조하려는 조선업자도 친환경 선박 인증을 받을 수 있게 됐습니다.
해수부는 또 친환경 인증 선박에 대한 취득세 감면과 건조 자금 지원 등을 추진할 계획입니다.
"조선업자도 친환경 선박 인증 가능" 법 개정
입력 2025-08-21 12:10:14
수정2025-08-21 15:32:41
해양수산부는 친환경 선박 산업 활성화를 위해 조선업자도 친환경 선박 인증을 받을 수 있도록 관련 규칙을 개정했습니다.
이에 따라 선박 소유자뿐 아니라 친환경 선박을 건조하거나 개조하려는 조선업자도 친환경 선박 인증을 받을 수 있게 됐습니다.
해수부는 또 친환경 인증 선박에 대한 취득세 감면과 건조 자금 지원 등을 추진할 계획입니다.
강지아 기자 jia@kbs.co.kr
