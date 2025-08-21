월드24

[월드 플러스] 연착된 비행기가 재즈 공연장으로…지친 승객들에게 전한 위로

입력 2025.08.21 (15:37)

좁은 비행기 안, 몇몇 사람들이 일어서서 색소폰과 트롬본 등 악기를 연주합니다.

흘러나오는 곡은 스티비 원더의 'You Haven't Done Nothing' 인데요.

현지 시각 지난주 화요일, 미국 세인트루이스에서 시애틀로 가는 알래스카 항공 여객기에서 촬영된 모습인데요.

기술적 문제로 아이다호주 보이시로 회항해 그곳 활주로에서 비행기가 수리되기를 기다리던 도중 벌어진 일입니다.

해당 비행기에는 유명 색소폰 연주자 데이브 코즈가 캘리포니아에서 열리는 투어 공연을 하기 위해 그의 동료들과 함께 탑승하고 있었는데요.

그들이 지친 승객들을 위해 멋진 음악을 선사했고, 이 모습을 담은 영상은 SNS에서 20만 개 이상의 '좋아요'를 받으며 화제가 됐습니다.

데이브 코즈는 그래미상 후보에까지 올랐던 유명 색소포니스트로, 카네기 홀, 케네디 센터 등 주요 공연장에서 활동했습니다.

