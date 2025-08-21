[단독] ‘이태원 참사 합동 조사TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

동영상 고정 취소

이태원 참사 구조 활동에 나섰다 트라우마를 겪어왔던 소방대원이 어제 결국 숨진 채 발견됐는데요.



그런데 이번엔 정부가 참사 현장에서 근무했던 경찰관들을 상대로 조사를 시작했는데, 사실상 '포상 금지'와 같은 인사상 불이익을 주기로 해 내부 반발이 나오고 있습니다.



경찰청이 이태원 참사 관련 정부 합동 조사의 일환으로 내부 감사에 나선 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다.



경찰청은 최근 감사 부서를 중심으로 조사팀을 꾸리고, 이태원 참사 당시 근무 경찰관들을 조사 대상에 포함한다는 공문을 일선 경찰서에 보냈습니다.



경찰청 관계자는 국무조정실에서 범정부 차원의 이태원 참사 합동 조사 TF가 만들어진 데에 따른 거라고 설명했습니다.



그런데, 조사 대상이 된 경찰관들에게 포상 추천이 제한되는 등, '포상 금지'가 고지된 것으로 파악됐습니다.



아직 조사 결과가 나오지도 않았는데, 사실상 '인사 불이익'을 받게 되는 셈입니다.



불과 하루 전 이태원 참사 현장에서 구조 활동에 나섰던 소방대원이 우울증을 겪다 숨진 채 발견된 상황.



경찰 내부에서는 참사 당시 출동 경찰관들에 대한 '2차 가해'라는 반발이 나옵니다.



[여익환/서울경찰청 공무원직장협의회 위원장 : "현장에서 시민 한 사람이라도 더 구하려고 심폐소생술을 하고, 현장에 있던 사람들이거든요. 서로 통화하면서 '우리 그때 나가서 구하고 이런 것밖에 없는데, 왜 우리가 조사 대상이 됐냐….'"]



서울경찰 직장협의회는 오늘 경찰 내부망에 올린 입장문을 통해 "구호 활동을 했던 경찰들에게 씻지 못할 상처를 주는 것"이라며 "조사 대상자 선정 기준을 밝히고 사과하라"고 밝혔습니다.



