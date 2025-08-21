뉴스 7

‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사… 경찰 압수수색

입력 2025.08.21 (19:20) 수정 2025.08.21 (19:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

1,300억 대 환치기, 필리핀 원정도박 자금통로 잡혔다

1,300억 대 환치기, 필리핀 원정도박 자금통로 잡혔다
방통위 “SKT 위약금 면제, 열흘 너무 짧아…연말까지 연장해야”

방통위 “SKT 위약금 면제, 열흘 너무 짧아…연말까지 연장해야”

다음
[앵커]

경찰이 김영환 충청북도지사의 집무실을 압수수색 했습니다.

해외 출장을 앞두고 지역 사업가들로부터 돈봉투를 받은 혐의입니다.

보도에 송국회 기자입니다.

[리포트]

충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.

경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.

경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.

[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]

경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.

또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.

다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.

[업체 대표/음성변조 : "현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라 해서 빌려준 건 있어, 사실은. 쓰는 데까지는 내가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]

압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.

[김병태/충청북도 대변인 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]

이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.

경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:최승원 김장헌

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사… 경찰 압수수색
    • 입력 2025-08-21 19:20:33
    • 수정2025-08-21 19:49:54
    뉴스 7
[앵커]

경찰이 김영환 충청북도지사의 집무실을 압수수색 했습니다.

해외 출장을 앞두고 지역 사업가들로부터 돈봉투를 받은 혐의입니다.

보도에 송국회 기자입니다.

[리포트]

충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.

경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.

경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.

[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]

경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.

또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.

다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.

[업체 대표/음성변조 : "현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라 해서 빌려준 건 있어, 사실은. 쓰는 데까지는 내가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]

압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.

김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.

[김병태/충청북도 대변인 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]

이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.

경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:최승원 김장헌
송국회
송국회 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.