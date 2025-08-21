뉴스7(대구)

‘그림이 곧 그 사람’…한국화 거장 박대성 개인전

입력 2025.08.21 (19:26) 수정 2025.08.21 (19:44)

[앵커]

'한국화의 거장'으로 불리는 청도 출생, 소산 박대성 화백이 대구에서 개인전을 열었습니다.

팔순의 나이에도 왕성한 활동을 이어가는 박 화백의 최신작 16점이 공개됐습니다.

권기준 기자가 소개합니다.

[리포트]

높이 7m, 폭 3미터의 거대한 폭포가 세찬 물줄기를 쏟아냅니다.

금강산 구룡폭포와 비룡폭포를 방문했던 기억을 되살려 두 폭포를 한 폭에 이어 붙였습니다.

소복이 눈 쌓인 덕수궁 돌담벽에다, 설국을 연상케 하는 불국사 설경.

축 늘어진 연초록 능수버들 가지 사이로 휘영청 떠오른 대보름달까지.

수묵화 대가이자 한국 산수화의 거장으로 불리는 소산 박대성 화백의 신작들입니다.

[박대성/화백 : "반세기 만에 고향 와서 전시회를 한다는 게 참 의미도 깊고 그동안 공부한 걸 보여주고 그동안 못 만났던 사람들도 만나보는 특별한 의미가 있습니다."]

올해 80살인 박 화백은 한국전쟁 때 왼쪽 팔을 잃었지만 독학으로 그림을 배웠습니다.

1999년부터 경주에 머물며 솔거미술관에 830여 점의 작품을 기증해 상설 전시하고 있습니다.

삼성 이건희 회장이 생전 가장 아낀 한국 화가로도 불리는 박 화백은, 국내외 유수미술관이 작품을 소장 중으로 미국, 유럽 전시에서 큰 반향을 일으키기도 했습니다.

'화여기인-그림이 곧 그 사람이다' 라는 주제로 한 이번 전시에서는 최신작 16점을 선보입니다.

[박대성/화백 : "그동안 최선을 다해 그림과 살아온 것을 기억해 주시고 부족한 점이 있더라도 남은 세월에 메워드릴 테니까 많이 오셔서 보셨으면 좋겠습니다."]

대구에서 50년 만에 열리는 박대성 화백의 이번 전시회는 10월 18일까지 무료로 만날 수 있습니다.

KBS 뉴스 권기준입니다.

촬영기자:백창민

