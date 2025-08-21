[문예현장] ‘빈센트 반 고흐의 향기’

동영상 고정 취소

대구 서구문화회관에서 여름 방학을 맞아 오감으로 즐길 수 있는 반 고흐 레플리카 전시가 열리고 있다.



세계적인 화가, 반 고흐의 일대기를 다섯가지 테마로 선 보이는 이번 전시는 시각적 아름다운 뿐만 아니라 조향사와 함께 작품에 어울리는 향료를 배치해 고흐의 작품을 향기로 기억하는 색다른 경험을 할 수 있다.



또 주말에는 학생들이 직접 만드는 섬유 향수 등 체험을 통해 반 고흐 전시를 색다르게 즐겨본다.



