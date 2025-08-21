[대경튜브] 노란 조생종 사과 ‘골든볼’ 재배 외

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

[앵커]



기후 변화와 농촌 고령화에 따라 노란 조생종 사과 '골든볼'을 재배하기 시작했다는 군위군의 영상과 귀농에 대한 정보를 직접 귀농한 농민 인터뷰를 통해 알려주는 청도군의 영상, 그리고 여름철 경주 바닷가의 인생샷 명소를 소개하는 영상, 함께 만나보시겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!