지게차 적재물에 깔린 50대 이틀 만에 숨져
입력 2025.08.21 (19:36) 수정 2025.08.21 (19:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구의 한 자동차 부품 공장에서 50대 근로자가 지게차에 실린 자재에 깔려 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.
남성은 지난 18일 오전 11시쯤, 달서구 월암동의 한 자동차 부품 공장에서 50대 남성 근로자가 자동차 부품 적재물에 깔려 병원으로 옮겨졌지만 어제(20일) 숨졌습니다.
대구 달서경찰서는 노동청과 함께 업체 관계자 등을 상대로, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사하고 있습니다.
남성은 지난 18일 오전 11시쯤, 달서구 월암동의 한 자동차 부품 공장에서 50대 남성 근로자가 자동차 부품 적재물에 깔려 병원으로 옮겨졌지만 어제(20일) 숨졌습니다.
대구 달서경찰서는 노동청과 함께 업체 관계자 등을 상대로, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 지게차 적재물에 깔린 50대 이틀 만에 숨져
-
- 입력 2025-08-21 19:36:53
- 수정2025-08-21 19:46:11
대구의 한 자동차 부품 공장에서 50대 근로자가 지게차에 실린 자재에 깔려 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.
남성은 지난 18일 오전 11시쯤, 달서구 월암동의 한 자동차 부품 공장에서 50대 남성 근로자가 자동차 부품 적재물에 깔려 병원으로 옮겨졌지만 어제(20일) 숨졌습니다.
대구 달서경찰서는 노동청과 함께 업체 관계자 등을 상대로, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사하고 있습니다.
남성은 지난 18일 오전 11시쯤, 달서구 월암동의 한 자동차 부품 공장에서 50대 남성 근로자가 자동차 부품 적재물에 깔려 병원으로 옮겨졌지만 어제(20일) 숨졌습니다.
대구 달서경찰서는 노동청과 함께 업체 관계자 등을 상대로, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사하고 있습니다.
-
-
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr박준우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.