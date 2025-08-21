강평연 “강원연구원 투명 인사·노무 촉구”
입력 2025.08.21 (19:37) 수정 2025.08.21 (20:07)
강원평화경제연구소는 강원연구원이 임금체불과 노사 협의회 미설치, 성희롱 예방 교육 미이행 등 법적 의무를 지키지 않았다고 주장했습니다.
또, 이는 도 산하 최대 공공기관이라는 위상과는 거리가 멀다고 비판했습니다.
이에 따라, 법적 의무 이행과 투명하고 공정한 인사와 노무 관리 체계 확립을 촉구했습니다.
강평연 "강원연구원 투명 인사·노무 촉구"
