철원, 고석정 꽃밭 27일 개장…11월까지 운영
입력 2025.08.21 (19:38) 수정 2025.08.21 (20:07)
철원군이 이달(8월) 27일부터 11월 초까지 고석정 꽃밭을 운영합니다.
이곳에선 16만㎡ 면적에 심어진 맨드라미와 천일홍, 백일홍, 코스모스 등 가을꽃의 정취를 느낄 수 있습니다.
특히, 매주 금요일과 토요일, 추석 연휴 기간에는 밤 10시까지 개방합니다.
철원 고석정 꽃밭에는 지난해 71만여 명이 방문했습니다.
