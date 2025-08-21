철원, 고석정 꽃밭 27일 개장…11월까지 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

철원군이 이달(8월) 27일부터 11월 초까지 고석정 꽃밭을 운영합니다.



이곳에선 16만㎡ 면적에 심어진 맨드라미와 천일홍, 백일홍, 코스모스 등 가을꽃의 정취를 느낄 수 있습니다.



특히, 매주 금요일과 토요일, 추석 연휴 기간에는 밤 10시까지 개방합니다.



철원 고석정 꽃밭에는 지난해 71만여 명이 방문했습니다.



