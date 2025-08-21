[여기는 전남] 전남도, 29일까지 민생 소비쿠폰 소비진작 캠페인 외

동영상 고정 취소

전라남도가 내수 회복과 소상공인 매출 증대를 위해 민생회복 소비쿠폰 소비진작 캠페인을 오는 29일까지 추진합니다.



전남도는 이번 캠페인이 이미 지급된 민생회복 소비쿠폰의 조기 사용을 독려해 전통시장과 골목상권을 살리고 소상공인의 매출을 끌어올리기 위한 취지라고 밝혔습니다.



전남지역의 민생회복 소비쿠폰 지급률은 97.8%로 도 단위에서 1위를 기록하고 있습니다.



‘전남형 탄소중립포인트제’ 도입…지역상품권 지급



전라남도가 친환경 생활 문화 확산을 위해 '전남형 탄소중립포인트제'를 도입합니다.



전남도는 한국조폐공사, 코나아이와 협약을 맺고 녹색생활 실천 도민에게 포인트를 지급해 지역사랑상품권으로 환급하는 플랫폼 구축에 나서기로 했습니다.



플랫폼을 이용하는 도민은 대중교통 이용과 걷기, 나무 심기 등 다양한 실천 활동으로 포인트를 적립해 연간 최대 10만 원의 지역사랑상품권을 받을 수 있습니다.



목포에 ‘공공어린이재활의료센터’ 임시 개원



전남권 넥슨 공공어린이 재활의료센터가 목포 석현동에 임시 개원해 장애 아동과 가족들을 위한 전문 재활치료 서비스를 시작했습니다.



센터는 지하 1층, 지상 3층 규모에 낮 병동 20병상과 재활치료실을 갖추고, 물리·작업·언어치료 등 맞춤형 서비스를 제공합니다.



목포시는 센터 개원으로 다른 지역으로 원정 치료를 다니던 장애 아동과 가족들의 불편이 줄고 의료 접근성을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다.



광주은행, 배회감지기 보급 등 5억 5천만 원 기탁



광주은행이 치매 어르신 실종 예방과 지역아동센터 환경 개선을 위해 전라남도에 5억 5천만 원을 기탁했습니다.



기탁금은 치매 어르신용 배회감지기 천2백 개를 보급하는 데 3억 5천만 원, 지역아동센터 21개소의 환경 개선에 2억 원이 각각 사용될 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!