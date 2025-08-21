뉴스7(춘천)

[여기는 원주] 원주교육지원청, 공무원 사칭 사기 시도 ‘주의’ 외

입력 2025.08.21 (19:42) 수정 2025.08.21 (20:09)

원주교육지원청은 최근 교육청 공무원을 사칭한 사기 시도가 발생했다며 주의를 당부했습니다.

사기 수법은 공무원 증명사진 단체 촬영 계약이나 에어컨 대량 구매 등 교육청 사업을 맡기겠다며, 물품 납품 대금을 요구하는 방식이었습니다.

이 과정에서 위조된 공무원 명함과 공문서가 동원됐습니다.

원주교육청은 이런 주문을 받을 경우, 반드시 교육청에 직접 확인해 달라고 밝혔습니다.

평창 “산악관광 차별화 방안 마련 추진”

평창군이 산악관광사업 특성화가 시급하다는 KBS 보도와 관련해 '산림 레포츠'를 중심으로 한 특성화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.

이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.

또, 산림청과 공동으로 내년 상반기까지 산악관광 시설을 연결하는 임도 안전시설 설치와 활용 방안도 수립합니다.

상지대, ‘ICT-AI 기업’ 사회공헌 협약

상지대학교는 오늘(21일) 대학에서 정보통신기술 ICT·인공지능 AI 분야 기업들과 사회 공헌 연대 협약을 맺었습니다.

이 자리엔 원주의료기기산업진흥원과 원주미래산업진흥원, 강원도 내 관련 기업 등이 참석했습니다.

이들은 앞으로 시설과 장비 공유, 산학 연계 생태계 조성 등 첨단 산업 기반 조성에 협력합니다.

횡성보건소, 피부질환 무료 이동 진료

횡성군과 한국한센복지협회 강원도지부는 오늘(21일) 횡성장기요양센터와 보람원에서 피부질환 무료 이동 진료를 했습니다.

이 행사의 주요 목적은 한센병의 조기 발견과 치료였습니다.

또, 무좀과 습진 등 일상적인 피부 질환에 대한 진단과 치료도 진행됐습니다.

  • [여기는 원주] 원주교육지원청, 공무원 사칭 사기 시도 ‘주의’ 외
    • 입력 2025-08-21 19:42:28
    • 수정2025-08-21 20:09:27
    뉴스7(춘천)
