[대담한7] 충북 부동산 시장 진단과 향후 전망은?

[앵커]



청주를 중심으로 충북에는 올해 하반기에만 6천 세대가 넘는 대규모 아파트 분양이 예정돼 있습니다.



상반기엔 청주 일부 아파트 청약 경쟁률이 100대 1을 넘어서는 등 청약 열기도 뜨거웠는데요.



오늘 대담한7에서는 박원갑 KB국민은행 부동산 수석 전문위원 모시고 현재 충북 부동산 현황과 향후 시장 움직임을 전망해보겠습니다.



위원님 안녕하십니까?



[답변]



네 안녕하십니까?



[앵커]



먼저 올해 상반기 부동산 시장부터 되짚어 보겠습니다.



청주 테크노폴리스 인근 아파트의 1순위 청약 경쟁률이 100대 1을 넘어서기도 했었는데요.



실제로 충북의 1순위 청약 경쟁률은 서울에 이어 전국 2위를 기록하기도 했습니다.



이 같은 이유를 어떻게 분석하고 계십니까?



[답변]



제 생각에는 이제 직주근접형 수요가 청약 경쟁률 고공비행의 핵심 이유가 아닌가 생각이 듭니다.



단지 인근에 이제 청주 테크노폴리스에는 뭐 SK하이닉스라든지 LG생활건강 같은 대기업과 협력사가 이제 다수 입주해 있는데요.



그만큼 수요층이 탄탄하다고 볼 수가 있는데 요즘 이제 지방의 분양 시장을 보면요.



좀 선전하는 곳이 가령 뭐 창원이나 전주 아산 지역이 이들 지역인데 공통점이 있습니다.



하나같이 산업단지를 끼고 있다.



혹은 배후 도시로 자리 잡고 있다는 것인데요.



요즘 그 주택시장의 유행어가 '얼죽신'이거든요.



'얼어 죽어도 신축'이라는 건데 그만큼 젊은 층 중심으로 신축 아파트 선호도가 과거보다 이제 강하다 보니까 이런 트렌드도 신규 분양 선전에 또 다른 이유가 되고 있다 이렇게 이제 정리를 해 드릴 수가 있겠습니다.



[앵커]



향후 청주 도심 외곽에는 4천여 가구의 대규모 주택단지 조성 계획도 나오고 있는데요.



개발업체 대표의 인터뷰부터 들어보겠습니다.



[배경빈/청주 신분평더웨이시티 시행관계사 대표 : "총 3개 블록 4천 세대로 이루어져 있고요. 현재 1블록 1,500세대를 분양 중에 있고 올 하반기에 2세대 2,500세대를 추가로 분양할 예정입니다. 저희가 이렇게 4,000 세대에 가까운 대규모 단지를 분양하게 된 이유는 청주시가 최근 전국에서 미분양 보유 수가 가장 적은 도시이기도 하고 또 인구가 많이 유입이 되는 도시이기도 합니다. 그래서 향후 수요가 풍부할 것으로 예상이 되어서 청주에서 대규모 사업을 진행하게 되었습니다."]



네 이처럼 대규모 아파트 공급에도 지금과 같은 높은 청약 경쟁률이 유지될 수 있다,



어떻게 보십니까?



[답변]



일단은 좀 더 지켜볼 수밖에 없는데요.



근데 분위기는 약간 지금 좋아지는 어떤 기미가 있다는 건데, 일단은 이제 하반기에 이제 금리가 좀 낮아질 수도 있고 그리고 입주 물량도 약간 줄어들어요.



뭐 그런 측면에서 보면 시장도 갑자기 좋아질 수는 없겠지만 숨통이 좀 트이는 측면은 어 좀 봐야 될 것 같고요.



실제로 청주 아파트값을 보면, KB 시세로요.



올들어 5월까지는 하락세를 보였어요.



그런데 6월부터는 상승세로 반전해서 두 달 연속 오름세를 이어가고 있거든요.



그런데 아마 건설업체들이 보는 주택전망지수하고는 약간 편차가 있지 않을까 생각이 들어요.



충북 지역에 5년간 연평균 아파트 입주 물량이 만 2천 가구 조금 안 됩니다.



근데 뭐 그렇게 많지는 않은 상황이라고 보면 될 것 같아요.



결국은 이제 입지하고 가격 경쟁력이 분양 성패를 결정할 건데 흔히 부동산은 입지라고 얘기를 많이 하지 않습니까?



수요층이 많은 도심이라든지 뭐 산업단지 요지에 위치하고 분양가가 아마 적정한 수준이라면 어느 정도 선방을 할 수 있다.



다만 최근 들어서 소비자들의 눈높이가 굉장히 높아졌습니다.



그래서 아무래도 이제 소비자들이 이런 대규모 단지를 좀 선호하는 경향이 있기 때문에 뭐 소규모 단지이거나 아니면 분양가가 좀 높은 곳에서는 좀 미분양으로 이어질 수 있지 않겠느냐.



그래서 아마 시장 전체를 보면 좀 옥석이 가리는 어떤 그런 양식이 되지 않을까 생각을 해보고 있습니다.



[앵커]



올 하반기 공급된 아파트는 크게 구도심의 재건축과 택지 개발 지구로 이렇게 나뉘게 될 텐데요.



재건축과 택지 개발 각각의 특징은 어떻게 되는지 설명 좀 부탁드리겠습니다.



[답변]



재건축은 아무래도 주변에 보면 학교라든지 관공서 교통 기반 시설이 이미 다 잘 갖춰져 있다고 보면 되죠.



한마디로 입지 경쟁력이 뛰어난 어떤 특성이 있다고 보시면 될 것.



그래서 지역에서 재건축은 나름대로 보면 랜드마크 아파트 성격도 강해요.



청주도 이제 마찬가지라고 보면 되고요.



전국 도시를 좀 둘러보면은 구도심의 공동화가 좀 심하지 않습니까?



근데 이제 재건축을 통해서 도시에 좀 생기를 불어넣을 수 있는 효과가 좀 있지 않을까 생각이 되고요.



요즘 신도시 같은 택지지구는 상대적으로 이제 도심에 조금 떨어져 있는 곳에 많죠.



근데 초기에는 이제 교통이 상대적으로 이런 도심보다는 조금 떨어지는 어떤 그런 측면이 있는데, 근데 제가 지방을 돌아보면은 오히려 신혼부부들이요.



이런 도심보다 신규 택지지구에 관심이 많은 것 같아요.



어쨌든 두 지역 다 나름대로 장단점이 있다.



이런 말씀을 드리고 싶습니다.



[앵커]



실수요자 입장에서 아파트 공급이 늘어나는 것은 다행이라고 볼 수 있겠지만, 높아지는 분양가는 부담이지 않겠습니까?



실제로 청주 지역 일부 아파트 분양가가 3.3제곱미터 당 1,400만 원을 넘어선다는 이런 기록도 있는데 이 같은 상황은 좀 어떻게 바라보고 계십니까?



[답변]



부담이 될 수도 있겠죠.



근데 지난 4월 기준으로 청주 지역 아파트 분양가 3.3제곱미터당 평당이죠.



평균 1,462만 원으로 처음으로 이제 1,400만 원을 돌파했는데, 이는 지난해 4월 그때 당시에 평균 1,296만 원에 비하면은 한 12% 정도 올라갔다 이렇게 보는데요.



아무래도 이제 철근이라든지 뭐 이런 시멘트 원자재 가격이 급등을 하고 그러다 보니까 공사비가 많이 올랐잖아요.



당연히 분양가도 덩달아 이렇게 오르는 측면도 있는 것 같고.



그리고 중대재해처벌법 시행 이후에 건설사들이 아무래도 안전에 좀 더 관심을 많이 기울이다 보니까 비용이 좀 늘어나는 뭐 이런 측면도 좀 감안이 돼야 될 것 같고요.



결국은 이제 건설사 입장에서는 분양가가 오르니까 그 손실을 메꾸기 위해서 분양가를 높일 수밖에 없고 그러다 보니까 이제 분양 경쟁력이 좀 낮아질 수 있거든요.



이러다 보니까 입지가 안 좋은 곳들은 미분양이 발생하는 이런 악순환이 좀 이어지고 있다. 이렇게도 볼 수가 있겠습니다.



[앵커]



충북의 매매가 대비 전세가 비율이 80%에 육박한다는 기록도 좀 있습니다.



현재 전세가가 높다고 봐야 됩니까? 아니면 반대로 매매가가 낮게 평가되고 있다고 봐야 될까요?



[답변]



상대적 비율이에요 어떻게 보면.



그런데 말씀하신 것처럼 굉장히 높은 것은 맞아요.



KB 부동산 시세를 보면요.



7월 충북 아파트 전세가 비율이 79.3%입니다.



거의 80%에 육박하고 있다고 보면 되는데, 그러면 뭐 매매 가격이 1억 원이라면은 전세가 8천만 원 정도 된다고 보면 되는데요.



근데 이제 충북만 높은 게 아니라 충남도 높습니다.



충남도 보니까 77.1% 정도 되는데 대부분이 지방이 70% 다 넘는다.



이렇게 보시면 되는데, 그래서 제가 이게 전세가 비율은 매매가와 어떻게 보면 전세 가격의 상대적 비율이기 때문에, 이걸 이제 보는 시각에 따라 좀 다를 수 있어요.



그러니까 전세 가격은 사용 가치죠.



근데 매매 가격은 이제 교환 가치인데, 그렇게 보면 매매 가격이 좀 저평가됐다고도 볼 수가 있잖아요.



전세 가격에 비해서. 또 한편으로는 집값 상승에 대한 기대 심리가 떨어지니까 어떻게 보면 집을 안 사는 거죠.



그럼 전세로 거주하려는 사람이 많으면 어떻게 보면 매매 가격 대비 전세가격이 좀 올라갈 수도 있는 그런 측면이 있는데요.



다만 이제 세입자분들 입장에서는 전세로 들어갈 때 좀 조심해야 된다는 거죠.



왜냐하면 자칫 깡통 전세의 위험성이 있다는 건데요.



결국은 이제 전세는 내 공간을 빌리는 대가로 집주인한테 돈 빌려주는 거거든요.



어떻게 금전대차라고도 볼 수가 있는데 전세가율이 너무 높아버리면 나중에 이제 법원 경매에 부쳐지면 이게 내가 선순위로 들어갔다 하더라도 보증금을 다 찾지 못할 수 있다는 것을 의미를 합니다.



그래서 전세 제도의 위험성이 수도권보다는 이런 지역에서 훨씬 더 크기 때문에 생존 차원에서 제 생각에는 전세로 무조건 들어가지 마시고 물론 봐야 되겠지만 일부 보증금을 좀 낮추는 거죠.



그리고 나머지 월세로 지급하는 형태가 좀 더 안전할 수 있겠다 뭐 이런 생각을 해보고 있습니다.



[앵커]



충북 북부 지역도 한번 살펴볼 텐데요.



일부에서는 충주와 제천 지역의 아파트 가격이 도시 규모에 비해서 좀 높다.



이런 지적도 나오고 있는데 이에 대해서는 좀 어떻게 생각하시나요?



[답변]



저도 그런 말씀을 좀 들었어요.



그런데 이제 아무래도 도시의 규모도 있지만 제 생각에는 건축비 이런 측면에서 좀 봐야 될 것 같은데,



인구가 많으나 적으나 어차피 건축비는 요새 한 3.3제곱미터당 한 900에서 천만 원 가까이 든다고 하니까요.



그런데 지금 제천 인구가 한 12만 명 조금 넘습니다.



그런데 제가 이제 실거래가를 한번 조사를 해 봤어요.



봤는데. 국민주택 규모 흔히 말하는 84제곱미터 기준으로 보니까 최고가가 한 4억 3천만 원 정도.



그리고 충주가 인구 20만 좀 넘죠.



근데 한 4억 7천만 원 정도.



그다음에 청주는 이제 큰 도시죠.



그러니까 85만 명이 넘는데 최고가 제가 보니까 한 7억 정도가 돼요.



그런데 인구로 보면 거의 뭐 4배 가까이 차이 나잖아요.



그런데도 아파트값은 그렇게까지 안 차이 나는 것은 아무래도 건축비 쪽에 좀 더 초점을 맞춘다면 어느 정도 좀 이해가 되지 않을까 생각을 해보고 있습니다.



[앵커]



충청권 4개 시도는 충청메가시티를 현재 추진을 하고 있는데요.



이 같은 구상이 향후 충북의 부동산 시장에는 어떤 영향을 미칠지요?



[답변]



긍정적인 측면이라고 보면 되죠.



일단 충청 메가시티는 여러분들이 잘 아시다시피 대전하고 세종, 충남, 충북을 이제 다 같이 통합해서 지금 수도권이 과밀화돼 있잖아요.



어떻게 보면 그 수요를 분산시킨다는 차원, 그리고 발전시킨다는 차원에서 이게 추진되고 있는 건데 결국은 이제 규모의 경제죠.



성공적으로 추진된다면 아마 전국 최초의 특별 지자체가 되겠죠.



지금 대통령 직속 국정기획위원회에서도 이걸 구체적으로 지금 논의를 하고 있고 그게 이제 발표가 됐죠.



아무래도 이제 제 생각에는 교통 인프라하고 산업단지 일자리 확충이 이제 목표가 될 텐데, 충북은 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설이 이제 최우선 과제로 꼽혀 있고요.



이를 통해서 청주공항을 중부권 거점 공항으로 육성하겠다는 복안이고요.



그리고 충북 혁신도시도 중부 내륙 지역 성장 거점으로 육성하고 바이오 첨단 산업단지 육성 방안도 담겨 있는데 제대로 저는 추진된다면 지역경제 활성화뿐만 아니라 부동산 시장도 적지 않은 호재가 될 것으로 보입니다.



부동산이 따로 있는 게 아니라 결국 그 지역에 경제 펀드멘탈을 반영하는 또 다른 거울이니까요.



그런 식으로 부동산을 바라보시는 것도 괜찮을 것 같습니다.



[앵커]



마지막으로 앞으로 충북 부동산 시장의 전체적인 전망과 실수요자 입장에서 내 집 마련을 어떻게 하면 좋을지 조언을 좀 부탁드리겠습니다.



[답변]



시장이 뭐 여러분 잘 아시다시피 뭐 갑작스럽게 그렇게 좋아질 수는 없죠.



다만 저는 약간 바닥을 탈출하는 어떤 그런 모습들이 나타나고 있다고 보는데요.



일단은 정부가 6.27 대출 규제를 이제 내놨죠.



근데 지방은 제외됩니다.



그리고 7월부터 시행된 3단계 스트레스 DSR도 6개월 지방은 유예되고요.



각종 중공업 미분양에 대해서 세제 혜택을 주는 것도 있고, 그리고 또 2차 공기업 이전, 세종시 완성 이런 여러 가지 국토 균형 개발도 같이 진행이 되기 때문에, 지방을 그렇게 너무 우울하게 볼 필요는 없다 생각이 들고요.



그래서 실수요자들은 과연 그럼 어떻게 해야 될 거냐?



제 생각에는 좀 싸게 사시는 게 좋을 것 같아요.



그러니까 고점 대비 가격 메리트를 보고 판단하는 게 좀 더 낫지 않을까 생각이 들어요.



충북의 아파트 실거래가를 제가 조사를 해보니까 전 고점이 2022년 6월입니다.



그때 대비 회복률이 지금 94.3%로 전국 도 지역이 있잖아요.



도 지역이 91.5%인데 그때보다 약간 높아요.



그러면 내가 평균 시세보다 좀 싸게 사면 되는 거잖아요.



그래서 고점 대비 한 10% 정도 아니면 그 이상 좀 떨어지는 급매물 중심으로 접근하는 게 좋을 것 같고요.



그리고 이제 앞으로 우리나라 전체적으로 보면 인구가 줄 수 있거든요.



그리고 고령화가 심해지면 주택 거래 회전율이 좀 떨어질 수 있습니다. 거래가 많지 않다는 거죠.



그래서 이런 점을 감안해 보면 가급적 대단지 중심으로 접근하는 것도 나쁘지 않겠다.



뭐 이런 생각을 해보고 있습니다.



[앵커]



오늘 위원님 말씀은 여기까지 듣겠습니다.



고맙습니다.



