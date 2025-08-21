뉴스 9 이재명 정부

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”

입력 2025.08.21 (21:01) 수정 2025.08.21 (21:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?

동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?

다음
[앵커]

이재명 대통령이 한반도 비핵화 3단계 구상을 처음으로 밝혔습니다.

먼저 핵을 동결하고, 축소를 거쳐, 비핵화를 이루겠다는 겁니다.

이 대통령은 미국과는 긴밀히 공조하고, 북한과는 대화를 통해 여건을 만들겠다고 말했습니다.

첫 소식, 방준원 기자입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 광복절 경축사에서 비핵화의 최종 목표는 '핵 없는 한반도'라고 밝혔습니다.

[이재명 대통령/지난 15일 : "평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'이며, 주변국과 우호적 협력을 기반으로 하는 한반도입니다."]

일본 방문을 앞두고 요미우리 신문과 인터뷰에서 보다 구체적인 방안을 제시했습니다.

3단계 비핵화 로드맵인데, '핵 동결'이 1단계, '축소' 2단계를 거쳐 3단계 '비핵화'로 가는 방안입니다.

'3단계 북핵 해법'을 밝힌 건 이번이 처음인데, 최종 목표는 한반도의 비핵화지만 객관적인 현실을 고려해야 한다고 전제했습니다.

이 대통령은 3단계 비핵화 완성을 위해 미국과 긴밀한 공조를 유지하고, 남북 대화를 통해 여건을 만들어 갈 거라고 강조했습니다.

이 대통령은 또 대북 관계에선 대결이 아닌 평화 공존과 공동 번영의 길을 찾아야 한다고 말했습니다.

대선 공약이었던 '북극항로 개척'을 남북 협력의 도구로 활용할 수 있다고도 했습니다.

지구 온난화로 빙하가 녹으면서 열린 북극항로 개척으로 "한국, 미국, 러시아 북한, 일본이 협력할 길을 만들 수 있다"는 겁니다.

한중 관계에 대한 질문에는 "경쟁, 협력, 대결, 대립이 함께 존재한다"면서 다양한 측면을 고려해 관리해 나가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:이영재 류재현/영상편집:이윤진/그래픽:김지혜 채상우

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”
    • 입력 2025-08-21 21:01:57
    • 수정2025-08-21 21:25:10
    뉴스 9
[앵커]

이재명 대통령이 한반도 비핵화 3단계 구상을 처음으로 밝혔습니다.

먼저 핵을 동결하고, 축소를 거쳐, 비핵화를 이루겠다는 겁니다.

이 대통령은 미국과는 긴밀히 공조하고, 북한과는 대화를 통해 여건을 만들겠다고 말했습니다.

첫 소식, 방준원 기자입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 광복절 경축사에서 비핵화의 최종 목표는 '핵 없는 한반도'라고 밝혔습니다.

[이재명 대통령/지난 15일 : "평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'이며, 주변국과 우호적 협력을 기반으로 하는 한반도입니다."]

일본 방문을 앞두고 요미우리 신문과 인터뷰에서 보다 구체적인 방안을 제시했습니다.

3단계 비핵화 로드맵인데, '핵 동결'이 1단계, '축소' 2단계를 거쳐 3단계 '비핵화'로 가는 방안입니다.

'3단계 북핵 해법'을 밝힌 건 이번이 처음인데, 최종 목표는 한반도의 비핵화지만 객관적인 현실을 고려해야 한다고 전제했습니다.

이 대통령은 3단계 비핵화 완성을 위해 미국과 긴밀한 공조를 유지하고, 남북 대화를 통해 여건을 만들어 갈 거라고 강조했습니다.

이 대통령은 또 대북 관계에선 대결이 아닌 평화 공존과 공동 번영의 길을 찾아야 한다고 말했습니다.

대선 공약이었던 '북극항로 개척'을 남북 협력의 도구로 활용할 수 있다고도 했습니다.

지구 온난화로 빙하가 녹으면서 열린 북극항로 개척으로 "한국, 미국, 러시아 북한, 일본이 협력할 길을 만들 수 있다"는 겁니다.

한중 관계에 대한 질문에는 "경쟁, 협력, 대결, 대립이 함께 존재한다"면서 다양한 측면을 고려해 관리해 나가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:이영재 류재현/영상편집:이윤진/그래픽:김지혜 채상우
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
국정과제 세부 계획 공개…제2공항 “중점 과제 추진”

국정과제 세부 계획 공개…제2공항 “중점 과제 추진”
이 대통령, 민주당 상임고문단 오찬…“민주당의 가치와 길대로 새로운 나라 만들겠다”

이 대통령, 민주당 상임고문단 오찬…“민주당의 가치와 길대로 새로운 나라 만들겠다”
요미우리 “이 대통령, 위안부 합의 뒤집는 것 바람직하지 않단 입장”

요미우리 “이 대통령, 위안부 합의 뒤집는 것 바람직하지 않단 입장”
이 대통령·민주 지도부 만찬…“검찰개혁법, 추석 전 본회의 처리”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“검찰개혁법, 추석 전 본회의 처리”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.