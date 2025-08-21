뉴스9(전주)

아시아태권도연맹, 다음 달 무주로 이전

입력 2025.08.21 (21:53) 수정 2025.08.21 (21:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

익산시, ‘세컨드홈’ 특례 포함…장기 미분양 해소되나?

익산시, ‘세컨드홈’ 특례 포함…장기 미분양 해소되나?
민주당 호남발전특위 발족…“숙원 사업 진전 기대”

민주당 호남발전특위 발족…“숙원 사업 진전 기대”

다음
경기도 성남에 있는 아시아태권도연맹(Asian Taekwondo Union) 본부가 다음 달(9월) 3일 무주 태권도원으로 이전하고 회장 이·취임식을 치르기로 했습니다.

전북도와 무주군의 지역경제 활성화와 K-컬처 성장 전략 등을 위해 무주 이전을 결정한 것으로 알려졌습니다.

전북도는 이를 기점으로 제2국기원 건립에 속도를 낼 전망입니다.

아시아태권도연맹은 44개 나라 태권도협회가 소속된 단체로, 민간 공공 스포츠 외교와 국제대회 개최 등을 주관하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 아시아태권도연맹, 다음 달 무주로 이전
    • 입력 2025-08-21 21:53:12
    • 수정2025-08-21 21:55:08
    뉴스9(전주)
경기도 성남에 있는 아시아태권도연맹(Asian Taekwondo Union) 본부가 다음 달(9월) 3일 무주 태권도원으로 이전하고 회장 이·취임식을 치르기로 했습니다.

전북도와 무주군의 지역경제 활성화와 K-컬처 성장 전략 등을 위해 무주 이전을 결정한 것으로 알려졌습니다.

전북도는 이를 기점으로 제2국기원 건립에 속도를 낼 전망입니다.

아시아태권도연맹은 44개 나라 태권도협회가 소속된 단체로, 민간 공공 스포츠 외교와 국제대회 개최 등을 주관하고 있습니다.
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.