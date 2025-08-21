무사증 입국 타이완 40대 불법 가이드 영업 적발

동영상 고정 취소

제주도 자치경찰단은 지난 15일부터 19일사이 여행 안내 자격도 없이 23명의 타이완 단체 여행객의 관광통역 안내를 한 타이완 국적의 40대 여성을 관광진흥법 위반 혐의로 적발하고 이 여성을 고용한 국내 여행사에 행정처분을 통보했습니다.



특히 이 여성은 무사증으로 제주에 들어와 체류하던 것으로 자치경찰 조사 결과 드러났습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!