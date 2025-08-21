민주당 강릉 “강릉만 제한급수…시장 사과가 우선”
입력 2025.08.21 (21:57) 수정 2025.08.21 (22:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 강릉시지역위원회는 오늘(21일) 성명을 내고, 가뭄을 겪고 있는 영동지역에서 유일하게 강릉시만 물 부족으로 제한급수를 하고 있다며, 김홍규 강릉시장은 하늘을 탓할 것이 아니라 본인의 무능함을 인정하고 시민에게 사과부터 해야 한다고 주장했습니다.
지역위원회는 특히 김홍규 시장이 지난 3년 동안 기본적인 물관리도 제대로 못 하면서 경포호 인공 분수만 고집했다며, 당장 정부에 협의와 지원을 요청하고 각계각층의 시민들과 대책위원회를 꾸려 근본적인 방안 마련에 나서라고 요구했습니다.
지역위원회는 특히 김홍규 시장이 지난 3년 동안 기본적인 물관리도 제대로 못 하면서 경포호 인공 분수만 고집했다며, 당장 정부에 협의와 지원을 요청하고 각계각층의 시민들과 대책위원회를 꾸려 근본적인 방안 마련에 나서라고 요구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 민주당 강릉 “강릉만 제한급수…시장 사과가 우선”
-
- 입력 2025-08-21 21:57:17
- 수정2025-08-21 22:04:55
더불어민주당 강릉시지역위원회는 오늘(21일) 성명을 내고, 가뭄을 겪고 있는 영동지역에서 유일하게 강릉시만 물 부족으로 제한급수를 하고 있다며, 김홍규 강릉시장은 하늘을 탓할 것이 아니라 본인의 무능함을 인정하고 시민에게 사과부터 해야 한다고 주장했습니다.
지역위원회는 특히 김홍규 시장이 지난 3년 동안 기본적인 물관리도 제대로 못 하면서 경포호 인공 분수만 고집했다며, 당장 정부에 협의와 지원을 요청하고 각계각층의 시민들과 대책위원회를 꾸려 근본적인 방안 마련에 나서라고 요구했습니다.
지역위원회는 특히 김홍규 시장이 지난 3년 동안 기본적인 물관리도 제대로 못 하면서 경포호 인공 분수만 고집했다며, 당장 정부에 협의와 지원을 요청하고 각계각층의 시민들과 대책위원회를 꾸려 근본적인 방안 마련에 나서라고 요구했습니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.