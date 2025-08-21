민주당 강릉 “강릉만 제한급수…시장 사과가 우선”

동영상 고정 취소

더불어민주당 강릉시지역위원회는 오늘(21일) 성명을 내고, 가뭄을 겪고 있는 영동지역에서 유일하게 강릉시만 물 부족으로 제한급수를 하고 있다며, 김홍규 강릉시장은 하늘을 탓할 것이 아니라 본인의 무능함을 인정하고 시민에게 사과부터 해야 한다고 주장했습니다.



지역위원회는 특히 김홍규 시장이 지난 3년 동안 기본적인 물관리도 제대로 못 하면서 경포호 인공 분수만 고집했다며, 당장 정부에 협의와 지원을 요청하고 각계각층의 시민들과 대책위원회를 꾸려 근본적인 방안 마련에 나서라고 요구했습니다.



