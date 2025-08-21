‘한국정밀소재산업’ 원주 공장 신설 협약

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도는 오늘(21일) 도청에서 한국정밀소재산업과 원주 공장 신설 투자 협약을 맺었습니다.



한국정밀소재산업은 이번 협약에 따라, 600억 원을 투자해, 원주 부론일반산업단지에 방위산업용 특수섬유 제조 공장을 짓습니다.



