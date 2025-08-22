APEC 성공 기원 전통공연 ‘서라벌 풍류’ 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

APEC 정상회의 성공 개최를 기원하는 전통 공연 '서라벌 풍류'가 내일(23일)부터 10월 말까지 경주 곳곳에서 열립니다.



내일 첫 무대는 경북 산업유산인 '육부촌'에서 국립부산국악원, 봉산탈춤보존회 등이 참여해 우리 대표 전통공연을 선보입니다.



9월부터 10월까지는 '교촌마을'과 '첨성대'에서 창작 국악 공연과 대규모 야외 공연 등이 펼쳐집니다.



