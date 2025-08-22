930뉴스(대구)

APEC 성공 기원 전통공연 ‘서라벌 풍류’ 개최

입력 2025.08.22 (11:14) 수정 2025.08.22 (15:21)

APEC 정상회의 성공 개최를 기원하는 전통 공연 '서라벌 풍류'가 내일(23일)부터 10월 말까지 경주 곳곳에서 열립니다.

내일 첫 무대는 경북 산업유산인 '육부촌'에서 국립부산국악원, 봉산탈춤보존회 등이 참여해 우리 대표 전통공연을 선보입니다.

9월부터 10월까지는 '교촌마을'과 '첨성대'에서 창작 국악 공연과 대규모 야외 공연 등이 펼쳐집니다.

APEC 정상회의 성공 개최를 기원하는 전통 공연 '서라벌 풍류'가 내일(23일)부터 10월 말까지 경주 곳곳에서 열립니다.

내일 첫 무대는 경북 산업유산인 '육부촌'에서 국립부산국악원, 봉산탈춤보존회 등이 참여해 우리 대표 전통공연을 선보입니다.

9월부터 10월까지는 '교촌마을'과 '첨성대'에서 창작 국악 공연과 대규모 야외 공연 등이 펼쳐집니다.
