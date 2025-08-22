‘프로토타운 북성로’ 개막 행사 열려
입력 2025.08.22 (11:14)
대구시가 행정안전부 청년마을 만들기 사업으로 선정된 '프로토타운 북성로' 개막 행사를 오늘(22일)과 내일 이틀간 엽니다.
행사 기간 북성로 일대에서는 청년과 지역 주민이 함께 즐길 수 있는 공연과 교류 프로그램이 진행되고, 대구 시민 누구나 무료로 참여할 수 있습니다.
또 청년마을 주민으로 등록한 90명에게는 북성로 일대에서 사용할 수 있는 10만 원 상당의 쿠폰이 제공됩니다.
