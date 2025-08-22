‘프로토타운 북성로’ 개막 행사 열려

동영상 고정 취소

대구시가 행정안전부 청년마을 만들기 사업으로 선정된 '프로토타운 북성로' 개막 행사를 오늘(22일)과 내일 이틀간 엽니다.



행사 기간 북성로 일대에서는 청년과 지역 주민이 함께 즐길 수 있는 공연과 교류 프로그램이 진행되고, 대구 시민 누구나 무료로 참여할 수 있습니다.



또 청년마을 주민으로 등록한 90명에게는 북성로 일대에서 사용할 수 있는 10만 원 상당의 쿠폰이 제공됩니다.



