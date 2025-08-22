해양진흥공사, 중소 내항 선사 선박금융 지원 확대
입력 2025.08.22 (11:40) 수정 2025.08.22 (15:25)
한국해양진흥공사는 수협은행과 업무 협약을 체결하고 중소 내항 선사에 대한 선박금융 지원을 확대합니다.
이에 따라 내항 선사가 선박을 담보로 은행으로부터 차입할 때 해양진흥공사는 척당 최대 150억 원 한도에서 보증합니다.
해양진흥공사는 이를 통해 중소 선사의 금융 지원 문턱을 낮추고 민간 금융을 활성화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
한국해양진흥공사는 수협은행과 업무 협약을 체결하고 중소 내항 선사에 대한 선박금융 지원을 확대합니다.
