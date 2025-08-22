뉴스 12

‘오피스텔서 여성 살인’ 30대 남성 도주 하루 만에 체포

입력 2025.08.22 (12:30) 수정 2025.08.22 (13:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
원전 ‘굴욕 수주’ 논란…한미 원전 협력으로 반전? [뉴스in뉴스]

원전 ‘굴욕 수주’ 논란…한미 원전 협력으로 반전? [뉴스in뉴스]

다음
[앵커]

어제 경기 용인의 오피스텔 지하 주차장에서 여성을 살해하고 달아난 30대 남성이 범행 하루 만에 강원 홍천군의 한 야산에서 붙잡혔습니다.

경찰은 남성을 관할 경찰서로 압송해 범행 동기 등을 조사할 예정입니다.

여소연 기자가 보도합니다.

[리포트]

새벽 시간 오피스텔 안으로 경찰차가 들어옵니다.

뒤이어 도착한 구급차에서도 구조대원들이 내립니다.

어제 새벽 5시 45분쯤, 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 중국 국적 여성이 숨진 채 발견됐습니다.

[오피스텔 관계자/음성변조 : "주민이 신고해서 경찰에서 출동해서, 아침에 CCTV 다 확인하고. 추적 중인 것 같은데…."]

CCTV 확인 결과, 발견 3시간 전인 새벽 2시 45분쯤, 한 30대 남성이 여성을 찾아와 지하 3층에서 흉기를 휘두른 것으로 드러났습니다.

피습당한 피해 여성은 한 층 아래인 지하 4층에서 사망했습니다.

남성은 범행 뒤 미리 대여한 렌터카를 타고 도주했고, 이후 강원도 홍천의 한 중학교에 차를 버리고 사라졌습니다.

수사에 나선 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 도주 경로를 파악했고, 범행 하루 만인 오늘 오전 8시 50분쯤 홍천의 한 야산에서 남성을 긴급 체포했습니다.

피해 여성과 남성은 점주와 손님 사이였던 것으로 전해졌습니다.

또 피해 여성은 지난 5월 남성을 성범죄 혐의로 경찰에 신고했던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 과거 신고 이력이 있는 데다 남성이 미리 흉기와 도주 차량을 준비한 만큼 사전에 범죄를 계획했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.

경찰은 남성을 용인서부경찰서로 압송해 정확한 범행 동기 등을 조사할 방침입니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

영상편집:최정연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘오피스텔서 여성 살인’ 30대 남성 도주 하루 만에 체포
    • 입력 2025-08-22 12:30:42
    • 수정2025-08-22 13:05:28
    뉴스 12
[앵커]

어제 경기 용인의 오피스텔 지하 주차장에서 여성을 살해하고 달아난 30대 남성이 범행 하루 만에 강원 홍천군의 한 야산에서 붙잡혔습니다.

경찰은 남성을 관할 경찰서로 압송해 범행 동기 등을 조사할 예정입니다.

여소연 기자가 보도합니다.

[리포트]

새벽 시간 오피스텔 안으로 경찰차가 들어옵니다.

뒤이어 도착한 구급차에서도 구조대원들이 내립니다.

어제 새벽 5시 45분쯤, 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 중국 국적 여성이 숨진 채 발견됐습니다.

[오피스텔 관계자/음성변조 : "주민이 신고해서 경찰에서 출동해서, 아침에 CCTV 다 확인하고. 추적 중인 것 같은데…."]

CCTV 확인 결과, 발견 3시간 전인 새벽 2시 45분쯤, 한 30대 남성이 여성을 찾아와 지하 3층에서 흉기를 휘두른 것으로 드러났습니다.

피습당한 피해 여성은 한 층 아래인 지하 4층에서 사망했습니다.

남성은 범행 뒤 미리 대여한 렌터카를 타고 도주했고, 이후 강원도 홍천의 한 중학교에 차를 버리고 사라졌습니다.

수사에 나선 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 도주 경로를 파악했고, 범행 하루 만인 오늘 오전 8시 50분쯤 홍천의 한 야산에서 남성을 긴급 체포했습니다.

피해 여성과 남성은 점주와 손님 사이였던 것으로 전해졌습니다.

또 피해 여성은 지난 5월 남성을 성범죄 혐의로 경찰에 신고했던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 과거 신고 이력이 있는 데다 남성이 미리 흉기와 도주 차량을 준비한 만큼 사전에 범죄를 계획했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.

경찰은 남성을 용인서부경찰서로 압송해 정확한 범행 동기 등을 조사할 방침입니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

영상편집:최정연
여소연
여소연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯

[속보] 이 대통령, 24일 중국에 특사단 파견…‘친서’ 전달할 듯
한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병 확보 방침
‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”

‘15대 인공지능 프로젝트’ 추진…정부 “AI 초혁신”
EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료<br>…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순

EBS법까지 ‘방송 3법’ 처리 완료…내일부터 ‘노란봉투법·상법’ 처리 수순
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.