“한미 정상회담, 국익 저버리는 굴욕 협상 말아야”
입력 2025.08.22 (19:23) 수정 2025.08.22 (19:24)
이재명 대통령의 미국 방문과 한미 정상회담을 앞두고 시민사회가 국익을 저버리는 굴욕 협상을 단호히 거부해야 한다고 촉구했습니다.
전북개헌운동본부는 농업과 제조업에 타격이 될 수밖에 없는 시장 추가 개방과 이미 세계 최고 수준인 방위비 분담금 증액 등을 요구하는 미국의 겁박을 받아들여선 안 된다고 강조했습니다.
단체는 이 대통령을 향해 국민 대신 미국의 이익을 선택하면 저항에 직면하게 될 것이라며, 국민 지지를 등에 업고 당당히 협상에 나서라고 요구했습니다.
이재명 대통령의 미국 방문과 한미 정상회담을 앞두고 시민사회가 국익을 저버리는 굴욕 협상을 단호히 거부해야 한다고 촉구했습니다.
