경찰, 말다툼하다가 흉기 휘두른 50대 체포
입력 2025.08.22 (19:24) 수정 2025.08.22 (19:26)
정읍경찰서는 살인미수 혐의로 50대 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
남성은 어제(21일) 밤 11시 15분쯤 정읍시 시기동 정읍천변에서 30대 남성에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하려 한 혐의를 받습니다.
경찰은 남성이 피해자 일행과 말다툼하다가 가지고 있던 흉기를 꺼냈다며, 구속영장 신청을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
정읍경찰서는 살인미수 혐의로 50대 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.