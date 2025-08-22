‘2025대한민국 중학생 영상대전’ 시상식 개최

동영상 고정 취소

올해로 11회째를 맞은 '2025대한민국 중학생 영상대전' 시상식이 오늘 광주시청자미디어센터에서 열렸습니다.



방송통신위와 시청자미디어재단이 마련한 이번 행사는 전국에서 206편의 작품이 출품됐고, 기후위기와 환경문제를 담은 영광홍농중 학생들의 '세상의 끝에, 우리가 있었다'가 대상을 받는 등 18편이 수상작으로 결정됐습니다.



수상작은 시청자미디어재단 광주센터 유튜브를 통해 만날 수 있습니다.



