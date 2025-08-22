‘소상공인 엑스포 IN 광주’ 내일까지 운영

동영상 고정 취소

지역 소상공인들이 개발한 먹거리를 맛볼 수 있는 행사인 '소상공인 엑스포 인 광주'가 오늘(22일) 광주시청 야외음악당에서 개막했습니다.



이번 행사는 유망한 소상공인을 발굴해 지원하기 마련됐으며 소상공인들이 개발한 밀키트 식품과 먹거리 등을 판매하는 부스 40여 개가 운영되고, 공연이나 시민 참여 프로그램도 운영됩니다.



이번 행사는 내일까지 진행됩니다.



