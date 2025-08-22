‘소상공인 엑스포 IN 광주’ 내일까지 운영
입력 2025.08.22 (19:37) 수정 2025.08.22 (19:42)
지역 소상공인들이 개발한 먹거리를 맛볼 수 있는 행사인 '소상공인 엑스포 인 광주'가 오늘(22일) 광주시청 야외음악당에서 개막했습니다.
이번 행사는 유망한 소상공인을 발굴해 지원하기 마련됐으며 소상공인들이 개발한 밀키트 식품과 먹거리 등을 판매하는 부스 40여 개가 운영되고, 공연이나 시민 참여 프로그램도 운영됩니다.
이번 행사는 내일까지 진행됩니다.
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
